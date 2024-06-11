عمرو أديب مهاجما حسام حسن: منتخب مصر بلا ملامح أو كيان (فيديو)

انتقد الإعلامي عمرو أديب أداء منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، قائلا: “لازم مدرب منتخب مصر يعرف لعيبته ويعرف إمكانياته ويعرف مين بيلعب مين”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر: ”بسمع محللين بيقولوا هو غير الطريقة وغيرها تاني..فيه إيه يا جماعة مش فيه خطة عند المدير الفني؟ متابعا: "أحنا مش شايفين منتخب له ملامح سواء المباراة السابفة أو مباراة غينيا.. هل دا مستوى فريق جيد

مستمرون في صدارة المجموعة بكفاءة اللاعبين

وتابع عمرو أديب: "فيه ناس تقول المهم الفوز والنقاط.. فوز إيه ؟انت مين معاك في المجموعة ..دي مجموعة دعوة الأمهات لكن غير كدا انت لم تفعل شيء عظيم وإحنا مستمرين في صدارة المجموعة بكفاءة اللاعيبة.. لكن مفيس فرقة ولا كيان"

أكد نادر السيد نجم منتخب مصر السابق، أن تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمر جيد، مردفًا: «المنتخب حقق هدفه من المباراة إذا لم نفز لا نخسر».

وقال نادر السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدم مستوى جيدا طيلة المباراة، وهناك العديد من العوامل التي أثرت على لاعيبنا مثل درجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين المحترفين بعد موسم طويل في الدوريات الأوروبية.

وأضاف نادر السيد مساء اليوم الاثنين، أن الشارع المصري كان متفاعل مع المنتخب الوطني خلال مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، مشيرًا إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في تخطي أول مباراتين رسميتين له بصورة أكثر من جيدة.

وتابع: المنتخب سنحت له أكثر من فرصة محققة لإنهاء المباراة، ولكن لم يوفق لاعبونا في التسجيل، ولكن في النهاية حقق المنتخب المطلوب منه وعاد بنقطة إيجابية».