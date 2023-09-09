حالة تأهب قصوى في الجيش الصيني بعد عبور سفينتين مضيق تايوان

وضعت الصين جيشها، اليوم السبت، في حالة تأهب قصوى بعد عبور سفينتين عسكريتين، واحدة أمريكية وأخرى كندية، مضيق تايوان، وفق ما أكد متحدث عسكري.

قال الكولونيل شي يي إن: "قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي (الاسم الرسمي للجيش الصيني) نظّمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسارهما بالكامل والبقاء في حال تأهب عالية، بحسب القوانين والقواعد".

أضاف في بيان "القوات في هذا المسرح تبقى في حالة تأهب دائمة، وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين".

اعتبر شي أن السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم "جونسون" الأمريكية و"أوتاوا" الكندية، "بالغتا" في إظهار عبورهما المضيق.

وفقًا للأسطول السابع للبحرية الأمريكية، فقد أبحرت البارجة "رالف جونسون" التابعة للقوات البحرية الأمريكية والفرقاطة "أوتاوا" التابعة للبحرية الملكية الكندية عبر الشريط الضيق من المحيط، الذي يفصل بين الصين وتايوان.

جاء في بيان البحرية أن البارجتين: "عبرتا ممرًا في المضيق يتجاوز المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".

زادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصًا من خلال المناورات والطلعات الجوية.

تشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها، من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميًّا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

التزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان، وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات تفصل التعاملات التجارية مع "المعهد الأمريكي في تايوان" الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.

زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وزادوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

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