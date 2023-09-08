الصين تثمن جهود السيسي في تحقيق النهضة التنموية والعمرانية بمصر

وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين في الصين لزيارة القاهرة لتعزيز الاستثمارات في مصر وتوطين الصناعات الصينية والاستفادة بالسوق المصرى الضخم وموقع مصر الحيوي باعتبارها بوابة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية لنفاذ المنتجات الصينية لتلك الدول.

أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية والتراثية

وأوضح وزير التنمية المحلية في ختام مشاركته فى أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية والتراثية والذى عقد تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية، أن الجانب الصينى طرح رؤيته لإمكانية فتح آفاق استثمارية جديدة وتلبية احتياجات السوق الصينى الكبير فيما يخص مجال الثروة السمكية في ظل السمعة الطيبة للأسماك المصرية، مشيراً إلى ضرورة تبادل زيارات ووفود لرجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار الكبير في المحافظات المصرية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوفد المصري نجح في استعراض جهود الحكومة المصرية لدعم استدامة القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية في البلدان النامية؛ مشيراً إلي أن الجهود التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت محل تقدير وإشادة من ممثلي الحكومات المشاركين في المؤتمر وكذا جميع القيادات الحزبية والسياسية الصينية خاصة في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال العشر سنوات السابقة وكذا مساهمة مصر في تعزيز العمل العالمي لمواجهة التغيرات المناخية خلال العام الجاري من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.

وقال وزير التنمية المحلية إن المؤتمر نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز استدامة المدن السياحية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات على المستوي الدولي فضلاً عن ان المباحثات مع المسؤولين والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية كانت مثمرة، ومن شأنها الإسهام في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية خاصة في ضوء ما أثمرت عنه الزيارة من توافقات مبدئية بين الجانبين حول إيفاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان وعدد من المدن الصينية لبحث الاستثمار في بعض المشروعات التنموية علي أرض المحافظات المصرية لدفع عجلة التنمية.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه صدر عن المنتدى بيان ختامى وإعلان عن إطلاق مبادرة " مدينة آثرية أفضل " حيث دارات نقاشات موسعة خلال الجلسات في إطار " حوار المدن السياحية لعام 2023 " بين المدن التراثية وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين المدن حول أفضل الممارسات للحفاظ علي الآثر والنهوض بمستوى المدن التاريخية لدورها كسند جاذب رئيسى لصناعة السياحة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المسئول الصينى طرح إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين محافظة القاهرة والمدن الصينية لتبادل الخبرات والتجارب وكذا زيادة معدلات السياحة الصينية لمصر خاصة في ظل ما تتمتع قدرات ومقومات سياحية كبيرة في مختلف المجالات.