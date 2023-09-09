مصر تشارك في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية هيراكليون 2023

شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم 16 سبتمبر الجاري.

وحمل علم مصر في حفل الافتتاح اليوم مصطفى شيكا لاعب منتخب كرة القدم الشاطئية وجنى الجندي لاعبة منتخب الخماسي الحديث.

ويشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة هيراكليون باليونان عدد 26 دولة في 13 رياضة شاطئية.

وانطلقت فاعليات البطولة اليوم حيث فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على إيطاليا بنتيجة 3-2 في أول مباريات المجموعة الثانية ويواجه البرتغال غدا في الخامسة مساء في ثاني المباريات ،بينما يخوض الخماسي الحديث منافسات التتابع غدا الأحد.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصال اليوم بالبعثة المصرية من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة وملاعب التدريبات ومشاركة بعثات مصر التي من المقرر أن تصل على أفواج وتوفير كافة الاحتياجات للبعثة.