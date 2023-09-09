كشف أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، عن أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة قمة مجموعة العشرين، قائلا: إن هناك حرب باردة بين أمريكا والصين طالت تداعياتها قمة العشرين.

قمة العشرين

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أبرز شيء اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مبادرة تقاوم مبادرة الصين بشكل كبير، من خلال بناء علاقات اقتصادية قوية مع الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

وأضاف سنجر، أن ذلك يعني أن الصراع الصيني الأمريكي، وصل إلى مستوى كبير في قمة العشرين، والذي يوضح سبب غياب الرئيس الصيني، بسبب الضغوط الكبيرة في العلاقات الصينية الأمريكية والتنافس الكبير.

وأشار إلى أن الهند في إدارة هذا المشهد المنقسم بين دول قمة العشرين، والمسئولين عن التغيرات المناخية وكل التحديات من أعباء الديون.