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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

كشف هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، قائلًا: “إن قمة العشرين تأتي في توقيت حرج، وإن مصر خير ممثل للقارة الإفريقية وللتحديات التي تواجهها”.

 

مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين:

 

 أضاف هيثم الجندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن العالم أجمع يواجه الآن حربًا ساخنة في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر هناك حرب باردة بين أمريكا والصين، فضلًا عن التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية الحادة جدًا التي تواجه الدول.

 

 أشار إلى أن القمة تأتي في توقيت عصيب على العالم أجمع، وخطر على الدول الناشئة والنامية، موضحًا أن أبرز الملاحظات في هذه القمة غياب حضور الرئيسين الصيني والروسي.
 

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