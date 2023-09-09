زلزال المغرب.. أبرز الأماكن التاريخية المتضررة

مأساة جديدة يعيشها المغرب وشعبه، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب غرب البلاد مساء أمس الجمعة، المأساة هذه المرة ليس في أعداد الوفيات أو المصابين، ولكن التاريخ والمباني التاريخية التي تعرض لها الزلزال، حيث إن زلزال ضرب مدينة مراكش والتي تتضمن عدداً من المناطق الآثرية.

زلزال المغرب

والمأساة تتزايد حين تضرب مدنا تضم تراثا قديما ونادرا، والزلزال مركزه في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش التاريخية التي تحوي بعض أشهر آثار البلاد وأقدمها.

وإليكم عدد من المعالم التاريخية التي تأثرت بشكل كبير جراء الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة:

ــ مسجد الكتبية أحد أشهر معالم مدنية مراكش

جامع الكتبية المراكشي، هو من المعالم الإسلامية الراسخة في تاريخ المغرب. يتواجد جامع الكتبية مدينة مراكش بالقرب من ساحة جامع الفنا. وتسمية المسجد مشتقة من «الكتبيين»، وهو اسم سوق لبيع الكتب يعتقد أنه كان بمقربة من المساجد.

مسجد الكتبية





ــ الأسوار الحمراء المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بمدينة مراكش القديمة، مجموعة من الأسوار الدفاعية التي تحيط بمناطق المدينة القديمة في مراكش.

الأسوار الحمراء

ــ حي "الملاح" أحد الأحياء العتيقة في مراكش

حي الملاح

الملاح هو أحد الأحياء التاريخية لمدينة فاس في المغرب، كان الحي مُخصص للأعيان اليهود في القرن الثالث عشر ميلادي

ــ صومعة مسجد خربوش العتيق

زلزال مدمر ضرب المغرب أمس الجمعة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل، وخلف وراءه مئات الجرحي والمصابين والمشردين، الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الهلع والخوف ليس فقط بين المغاربة بل أيضا في قلوب الشعوب المجاورة.