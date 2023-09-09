زلزال المغرب .. الخارجية: لا وفيات أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سفارة مصر لدى المغرب شكلت خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية؛ للاطمئنان على أوضاعهم.

وأكد أبو زيد أن وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية المقيمة في المغرب عقب وقوع الزلزال المدمر.

ونوه على أن السفارة المصرية في الرباط تواصلت مع السلطات المغربية المعنية، قائلًا: "وفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية".

وشدد السفير أبوزيد على أن وزارة الخارجية تنسق مع سفارة مصر لدى الرباط من أجل متابعة الموقف على مدار الساعة، مؤكدًا أنه حال وجود مستجدات سيتم الإعلان عنها.

في السياق ذاته، جدد السفير أبوزيد العزاء للمغرب الشقيقة فى هذا الحادث، الذي وصفه بـ«الأليم والمروع»، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب إلى 820 قتيلًا و672 مصابًا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية.

وخلف الزلزال المدمر خسائر بشرية ومادية ضخمة، كما تم تصنيفه على أنه الأعنف خلال 10 سنوات.