88 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين بلغ 88 مليار دولار، مؤكدا أن مجموعة العشرين تعد أكبر تجمع اقتصادي وسياسي عالمي، وهدف هذه المجموعة وضع السياسيات الاقتصادية والعامة التي تهم العالم.

مجموعة العشرين

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي تناولت العديد من النقاط المهمة، منها إعداد مصر لتكون مصر مركز تجاري لتخزين الحبوب، كما أن رئيس السيسي تحدث عن الوقود الأخضر وعمل شراكة مع دول العالم المختلفة.

وأكد أنه لا توجد مقارنة بين مجموعة بريكس ومجموعة العشرين، موضحا أن مجموعة بريكس عبارة عن تكتل اقتصادي وهدفها التخلص من هيمنة الدولار في التبادل التجاري، كما أن الهيدروجين هو مستقبل الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة.

وأكمل: مصر تستطيع تأمين احتياجات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي، كما أن مصر ستستغل علاقتها مع دول مجموعة العشرين بفتح آفاق استثمارية جديدة.