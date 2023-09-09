كلاكيب ثاني مرة.. غضب بين أهالى الزقازيق بسبب ضعف الكهرباء

بسبب انخفاض التيار الكهربائي..

تسود حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أهالي منطقتي النحال والحناوي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب ضعف التيار الكهربائى المغذى لمنازلهم، مما تسبب فى تلف عدد من الأجهزة الكهربائية .

واشتكى الأهالى فى الزقازيق من عدم قدرة تشغيل أجهزتهم الكهربائية، بسبب تردد التيار الكهربائى وانخفاضه عن المعتاد، الأمر الذى أدى إلى تلف بعض الأجهزة الكهربائية على رأسها الثلاجات والغسالات والتكييفات.

وقال ابراهيم عبدالجليل محمود أحد الأهالي: نحن نحترم قرار رئيس مجلس الوزراء بانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة يوميًا لتخفيف الأحمال، ولكن انخفاض تردد الكهرباء عن المعتاد تسبب في تلف بعض أجهزتنا الكهربائية، مما تسبب في غضب لدينا.

وأضافت إيمان مرعي أحمد، من سكان النحال، تسبب انخفاض تردد التيار الكهربائي في فساد الأطعمة المثلجة التي نخزنها في الثلاجات بعدما تعرضت للتلف، بجانب أن الكهرباء لا تستطيع تشغيل الأجهزة التي تعمل بڤولت عالي مثلما كان، كالغسالات والسخانات والثلاجات.

وأوضح ممتاز شوقي الشرقاوي، أحد أهالي منطقة الحناوي، لمن نشكو هذا الضعف فنحن نحاول الوصول لصاحب قرار في هذا الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وناشد أهالي منطقتي الحناوي والنحال بالزقازيق، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة لتوفير أبسط حقوق الحياة الكريمة لهم.