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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفارة المصرية في الرباط تخصص رقمًا للتواصل مع أبناء الجالية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أعلنت السفارة المصرية في الرباط عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه تم إنشاء خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة لكل أبناء الجالية المصرية في المغرب على مدار الساعة.

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الخارجية تتابع أوضاع المصريين في المغرب بعد الزلزال المدمر

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وأعربت السفارة المصرية عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق ومدنًا مغربية مساء أمس.

وأوضحت السفارة أنه يمكن التواصل مع خلية الأزمة على الرقم الآتي:

0537545835

والبريد الإلكتروني التالي: [email protected] 

وأكدت السفارة المصرية أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقدم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة.

وفي ختام بيانها، جددت السفارة المصرية لدى الرباط خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق.

في السياق ذاته، تتابع وزارة الخارجية تطورات أوضاع أبناء الجالية المصرية بالتنسيق مع سفارتنا في المغرب، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر هناك.

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