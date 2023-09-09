السفارة المصرية في الرباط تخصص رقمًا للتواصل مع أبناء الجالية

أعلنت السفارة المصرية في الرباط عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه تم إنشاء خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة لكل أبناء الجالية المصرية في المغرب على مدار الساعة.

وأعربت السفارة المصرية عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق ومدنًا مغربية مساء أمس.

وأوضحت السفارة أنه يمكن التواصل مع خلية الأزمة على الرقم الآتي:

0537545835

والبريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأكدت السفارة المصرية أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقدم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة.

وفي ختام بيانها، جددت السفارة المصرية لدى الرباط خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق.

في السياق ذاته، تتابع وزارة الخارجية تطورات أوضاع أبناء الجالية المصرية بالتنسيق مع سفارتنا في المغرب، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر هناك.