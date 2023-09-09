الخارجية تتابع أوضاع المصريين في المغرب بعد الزلزال المدمر

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس الجمعة، قامت السفارة المصرية فى الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية للإطمئنان على أوضاعهم.

كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية. وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات فى هذا الشأن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء فى المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم والمروع، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.