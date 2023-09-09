السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس: لم نسجّل وفيات أو إصابات بصفوف الجالية في المغرب

وزارة الشؤون الخارجية
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين

 

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، لم تسجّل أية وفيات أو إصابات بين الجالية التونسية بالمملكة المغربية الشقيقة عقب الزلزال العنيف الذى ضرب عددا من أقاليم ومدن المغرب الشقيق.

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ودعت الخارجية  فى بيان اليوم فى إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية هناك والحفاظ على سلامتهم - المقيمين بالمملكة الشقيقة إلى ضرورة التقيّد بتوصيات السلطات المغربية وتوجيهاتها.. مشيرة إلى تكوين خلية متابعة بسفارة الجمهورية التونسية فى الرباط.

 

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

 

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.

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