الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الداخلية الإيطالي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لمناقشات تعزيز قدرات تونس لمنع المتاجرين بالبشر

وزير الداخلية الإيطالي
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي

 

 

 

 استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي في وزارة الداخلية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

 

وأكد بيانتيدوسي "إننا نعتزم مواصلة التعاون المثمر مع المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسيع من أجل مواصلة تعزيز القدرات العملياتية للسلطات التونسية لمنع المتاجرين بالبشر. كما نقوم أيضًا، بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي، بتطوير مشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والرابطة الوطنية لمقاولي البناء لتشجيع التدريب في الموقع والدخول القانوني للمهاجرين".

 

وقال "في هذه المرحلة من مراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي لقطاعات اختصاص وزارة الداخلية، نطالب بإعادة تنظيم الموارد لتنفيذ الإجراءات الحدودية تنفيذا للميثاق الأوروبي".

 

 

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