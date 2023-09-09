ابتسام الحربي.. خبيرة تجميل تنتصر لخصوصية المرأة العربية

الجمال والخصوصية والتميز من أكثر المفردات التي تشغل المرأة بصفة عامة، والمراة العربية على وجه الخصوص، وتتطلع كل أنثى في مختلف مراحلها العمرية إلى أن تكون دومًا جميلة، جذابة، مشرقة، وفوق كل ذلك تمتاز بالخصوصية.

وكثير من خبراء التجميل قادرون على منح المرأة إطلالة جميلة تظهر نضارتها وتخفي أي هالات أو عيوب في البشرة لأي عوامل كانت، لكن ليس كل خبراء التجميل قادرون على منحها ما تطمح إليه من خصوصية تعكس جمالها وتنفرد به عن غيرها.. ولعل خبيرة التجميل السعودية ابتسام الحربي من القلائل في مجال التجميل القادرات على قراءة مفردات جمال كل أنثى وتسعى إلى تعزيزها وجعلها العامل الأساس في خصوصية هذه الأنثى.

منذ دخولها عالم صناع الجمال، تحرص خبيرة التجميل ابتسام الحربي على متابعة كل جديد في عالم التجميل وأحدث منتجاته، وآخر صيحاته، وتتابع كبرى مدارس الموضة العالمية، وتحرص على الاستفادة من كل معلومة تحصل عليها، غير أنها ترفض أن تكون مجرد أداة لنقل أفكار الآخرين، بل تسعى دائمًا أن تكون لها أفكارها الخاصة، أو رؤيتها المتفردة لتطوير أي موضة جديدة وإكسابها الخصوصية.

ومن خلال منصتيها في سناب شات وتيك توك تقدم ابتسام الحربي أفكارها الجديدة ونصائحها المفيدة لجميع متابعيها، وتعرف من خلال النقاشات الثرية معهم على أفكارهم وتطلعاتهم، ومن ثم تقوم بإعادة صياغة هذه الأفكار والأمنيات إلى صيحة جمالية جديدة، قائمة على قراءة مفردات الشخصية التي تبدع لها المكياج، وتحدد طبيعة المناسبة التي ستظهر فيها وكذا شكل الفستان الذي سترتديه والاكسسوارات المصاحبة له، كل هذه عناصر تحرص ابتسام على وضعها في اعتبارها عند تنفيذ أي مكياج ليكون مرآة يعكس جمال صاحبته.

لا يقتصر نشاط وإبداع ابتسام الحربي على مجال التجميل، فبالإضافة إليه، وإلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها أيضًا اختيرت كوجه إعلاني معتمد للعديد من المؤسسات الرسمية والخاصة، كما شاركت كممثلة إعلانات رمضانية عبر قناة MBC1، وتلقت عروض للمشاركة كممثلة في أعمال درامية، غير أنها تأنت في هذه الخطوة حتى تكتسب خبرة أكبر في هذا المجال.



تجربة ابتسام الحربي سواء كخبيرة تجميل متميزة، أو كممثلة إعلانات، أو صانعة محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، تؤكد ضرورة أن يكون الإنسان دائم الإطلاع على المجال الذي يحب التميز فيه، وأن يسعى دومًا للتجديد والابتكار فيه.. فالنمطية والرتابة لا تصنع مبدعًا متميزًا.