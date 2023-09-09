إحالة 308 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 308 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الامديد وشربين ومنية النصر وطلخا والمنصورة والسنبلاوين وبلقاس وجمصة والمطرية ونبروه و اجا والمنزلة ودكرنس و ميت غمر وان خلال ثلاثة ايام حيث تم خلال اليوم الاول ضبط عدد111 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 81 مخالفة وفي اليوم الثالث تم ضبط 116مخالفة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد 952 بطاقة وتم التحفظ على ماكينه صرف الخبز ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر توقف عن الإنتاج و محاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر عدم إعطاء بون صرف و محاضر تجميع دقيق بلدي ومحاضر تصرف في دقيق بلدي ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر امتناع عن البيع ومحاضر تصرف في سلع تموينية ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر اثبات مبيعات وهمية وتم التحفظ على 1366 علبه سجائر و10عبوات مخللات، و110 كجم لحم بلدى و100 كجم لحوم ودواجن و115 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.