باسم درويش يكشف سر رفضه التعاون مع المطربة سعاد ماسي.. فيديو

كشف الموسيقار باسم درويش، مؤسس فريق كايرو ستيبس سر رفضه التعاون مع المطربة سعاد ماسي، قائلًا: «ندمت على تعاوني معها».

الموسيقار باسم درويش



وقال درويش، في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، على قناة صدى البلد، إنه لم يشعر أن سعاد ماسي حضرت لتقدم فن.



وأضاف: «شعرت أنها حضرت لتقدم واجب ثم تنصرف، وأنها لم تعير اهتمام للعمل»، لافتًا إلى أن أفضل من تعاون معه الكينج محمد منير.



وأشار إلى أنه تعرف في البداية على الفنان محمد منير، عن طريق وجيه عزيز، وعمل معه كعازف وموزع، وأول عمل جمعهما أغنية «أنا منك اتعلمت».



وتحدث عن الكينج قائلًا: «ما يميز محمد منير الفنان النجم.. أنه يهتم بالتفاصيل والرسالة التي يقدمها، بجانب اختياره لكلماته.. هو حقيقي ومشروع فني متكامل».



كما تحدث الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي والمكان الذي يقضي فيه ليلة رأس السنة.



وقال إن الذكاء الاصطناعي مثل القنبلة الذرية وأخشى على المجتمعات بتاعتنا عدم استخدامه بالشكل الأمثل. متابعا: مش قلقان من الذكاء الاصطناعي في الموسيقى لأنها روح.



واستكمل: «تركيبتي الصعيدي ساعدتني في ألمانيا إن الواحد لما يكون مصمم على شيء يعمله ولا يحب الفشل، وده اتربينا عليه في الصعيد».

