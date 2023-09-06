شولتس: نحتاج 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنّ بلاده ستحتاج إلى 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع، بدءًا من 2028.

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وأضاف "شولتس" خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الألماني (البوندستاج)، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ موازنة 2024 تهدف إلى العودة للحصول على تمويل قوي لدعم المشروعات الأساسية.

الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب

وذكر المستشار الألماني، أنّ حكومته تخطط لتسريع عملية الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب، وتواصل برلين تشجيع إنشاء شركات مبتكرة ومن بينها مصانع الرقائق.

الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أننا في المستقبل سننفذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الطبيعة، مؤكدًا أنه سيقترح خططًا ترمي إلى جعل ألمانيا أكثر سرعة وحداثة وأمانًا.

وكان شولتس، أعلن بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، سياسة جديدة تفيد بإنهاء عقود من السياسة السلمية، وإعادة تسليح الجيش الألماني وفق أحدث المنظومات، وتخصيص صندوق استثمار بــ100 مليار يورو لهذا الغرض.