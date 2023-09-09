1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب حتى الآن
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الحصيلة الأولية للزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، موضحة أن الزلزال المدمر أسفر، حتى الآن، عن وقوع 1037 وفاة بالإضافة إلى 1204 إصابة منها 721 إصابة خطيرة.
حصيلة زلزال المغرب المدمر
إقليم الحوز: 542 وفاة
إقليم تارودانت: 321 وفاة
إقليم شيشاوة: 103 إصابات
إقليم ورزازات: 38 وفاة
عمالة مراكش: 13 وفاة
إقليم أزيلال: 11 وفاة
عمالة أكادير: 5 وفيات
الدار البيضاء: 3 وفيات
اليوسفية: حالة وفاة واحدة
وفي السياق، أشارت وسائل إعلام مغربية إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق بسبب الزلزال، فيما انتشر الجيش المغربي بمواقع الزلزال لمساعدة المتضررين في عمليات الإنقاذ.