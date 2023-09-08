الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت 7 أيام

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، مع اقتناص المستثمرين لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلبا على المعنويات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 بالمئة بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.

وبينما اتسمت التداولات الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7 بالمئة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9 بالمئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.

البورصة المصرية تواصل تحطيم أرقامها القياسية وتربح 9.2 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 9.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.300.1 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى19375نقطة.

مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 3823 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 13 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 1.8مليار جنيه.