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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

هتك عرض صغيرة على يد سبعة مصريين في ميلانو

اغتصاب فتاه بميلانو
اغتصاب فتاه بميلانو

تعرضت صغيرة تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا لهتك عرضها على يد سبعة مصريين في ميلانو .
 

واوضحت التحريات أن الصغيرة كانت ضحية اغتصاب جماعي يشبه إلى حد كبير من الأحداث التي تعرض لها أبناء عمومتها في مقاطعة نابولي ، وحدث ذلك في سبتمبر الماضي في منطقة مهجورة بحي بونولا في دور كيفانو  الواقع على المشارف الشمالية الغربية لمدينة ميلانو ، وبعد التحقيقات الطويلة في الأيام الأخيرة تم اعتقال بعض الجناة المزعومين.

واوضحت التحقيقات التي نسقتها المدعية العامة إليسا كالاندوتشي والنائبة ليتيزيا مانيلا التي نفذت أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق باتريسيا نوبيل ضد مواطنين منذ أيام قليلة مصريون يبلغون من العمر 21 و 22 عامًا كلاهما غير قانوني في إيطاليا، وبلا مأوى ومسجلين امنيا.

الجدير بالذكر في الوقت الحالي تم اعتقال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا  بعد تعقبه في ريميني ، بينما الشاب البالغ من العمر 22 عاما لن يتم القبض عليه وهو مطلوب وفي الأشهر الأخيرة طُرد بأمر من مفوض شرطة ميلانو ، كما تم القبض على الشاب المصري الثالث وجاري التحقيق معه في نفس الجريمة، في حين أن اثنين آخرين من القُصَّر تتولى نيابة الأحداث التحقيق معهم.

وصرحت الصغيرة البالغة من العمر 14 عاما انها تم التعدي عليها من قبل مجموعة شباب وعددهم سبعة وجاري تحديد هويتهم جميعاً وأوضح الكشف الطبي على الفتاه بحدوث حمل .

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