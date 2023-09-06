آلية التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى.

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى أمس الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوع.

تبلغ وزارة التربية والتعليم الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بمكان وموعد الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به.

لتقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي المخصص لذلك (اضغط هنا).

آلية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

يتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



بعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

تتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بنسبة نجاح 89.04%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة في الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بلغ 119 ألفًا 348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة.

تبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًّا.