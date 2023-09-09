بلجيكا تتقدم على أذربيجان بهدف كاراسكو في الشوط الاول

نجح منتخب بلجيكا في فرض سيطرة على نظيره منتخب أذربيجان في الشوط الأول بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد دلجا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات أمم أوروبا 2024.

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بلجيكا تتقدم على أذربيجان في الشوط الاول

وسجل هدف منتخب بلجيكا في الشوط الأول اللاعب يانيك كاراسكو في الدقيقة 38 ليضع منتخب بلاده في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2024.

يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخبات النمسا والسويد وإستونيا وأذربيجان، ويتواجد المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بـ 7 نقاط قبل مواجهة اليوم.

فيديو هدف كاراسكو في شباك أذربيجان