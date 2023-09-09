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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بلجيكا تتقدم على أذربيجان بهدف كاراسكو في الشوط الاول

كاراسكو
كاراسكو

نجح منتخب بلجيكا في فرض سيطرة على نظيره منتخب أذربيجان في الشوط الأول بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد دلجا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات أمم أوروبا 2024.

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بلجيكا تتقدم على أذربيجان في الشوط الاول

وسجل هدف منتخب بلجيكا في الشوط الأول اللاعب يانيك كاراسكو في الدقيقة 38 ليضع منتخب بلاده في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2024.

يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخبات النمسا والسويد وإستونيا وأذربيجان، ويتواجد المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بـ 7 نقاط قبل مواجهة اليوم.

فيديو هدف كاراسكو في شباك أذربيجان

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