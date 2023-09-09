محمد فايق: انتعاش السياحة الداخلية في مصر خلال موسم صيف 2023

أكد محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، انتظام رحلات السياحة الداخلية خلال موسم صيف 2023، لافتا إلي أنها تسير بشكل جيد وبما يحقق نتائج إيجابية على العاملين بالقطاع.

وأشار محمد فايق إلي أن أحد أهم عوامل إنتعاش السياحة الداخلية في مصر هو إهتمام الدولة المصرية بإنشاء مدن سياحية جاذبة مثل العلمين الجديدة والتي أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.

ولفت عضو مجلس الإدارة في بيان صحفي، قبل قليل، إلي إن مصر تتميز بالعديد من المناطق والأماكن الساحرة والخلابة، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب لعل من أهمها موقعها الجغرافي الفريد، والذي لعب دور كبير جدا في وجود تلك المناطق والتي من أشهرها جبل الجلالة الذي أصبح مدينة الجلالة العالمية بعزيمة وإرادة المصريين بعد أن كان مجرد جبل صخري غير ممهد.

كما أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن هناك تزايدا فى معدلات الطلب بشكل كبير على بعض المقاصد فى رحلات السياحة الداخلية هذا العام فى مقدمتها «مرسي مطروح»، بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار تكلفة الإعاشة، مقارنة ببعض المقاصد الأخرى السياحية الأخري مثل: الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.

وعن أهمية السياحة الداخلية، أكد محمد فايق، أنه وبحسب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدي إنتعاش السياحة الداخلية في مصر إلي توفير فرص العمل لعدد كبير من مواطني المدن السياحية، وتقليل نسبة البطالة فيها، إنعاش مجالات البناء والتطوير في المدينة، حيث يتم إنشاء المرافق السياحيّة مثل المطاعم، وشركات المواصلات العامّة بالإضافة الي توفير الدخل المُنتظم للعاملين في مُختلف القطاعات وتنمية الاقتصاد في المُدن السياحيّة بشكل كلي، كذلك تجهيز البُنى التحتيّة للبلاد بشكل آمن، لتسهيل عملية التنقل بين المدن على السياح، وتحسين المرافق المستخدمة من قبل المواطنين نتيجة نشاط الحركة السياحية.