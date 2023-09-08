مصدر أمني ينفي إصدار الداخلية خطابًا حول أعداد قتلى وجرحى فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".

أكد المصدر، أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا وقد سبق تداوله خلال العام الماضى وتم نفيه، وأن إعادة تداول ذات الادعاءات يدل على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية، ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.

انتشال جثة شاب من ترعة الإسماعيلية بالخصوص:

كما صرَّحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شاب عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص، إذْ تمكنت إدارة الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة الشاب.

حيث أفادت التحريات أن المتوفي نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبيَّن غرق "أدهم م م"، 19 سنة، شاب، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.