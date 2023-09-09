أشادت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب بالعرض المسرحي "فوتوغرافيا"، قائلة: أنا سعيدة جدا بالوجوه الشابة المشاركة بالعرض، وحماسهم وطاقتهم على خشبة المسرح ، فلا يمكنني التمييز والتفريق بينهم، فجميعهم على نفس المستوي الجيد والموهبة الواضحة.

سميحة أيوب: اندهشت من الأصوات الشبابية الجميلة

وأضافت الفنانة سميحة أيوب أنها اندهشت من الأصوات الشبابية الجميلة المشاركة بالعرض، والرقصات، وقدرتهم البدنية على تقديمها، والأحاسيس الحقيقية وطاقة الحب الكبيرة المقدمة، فمن يعمل بحب في مهنته يرتفع بها إلى السماء.

سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" تشيد بأبطال " فوتوغرافيا"

يذكر أن ورشة إعداد الممثل الشامل التي تنظمها "تركواز كاستينج ستوديو"، كانت قد أطلقت مبادرة بإطلاق اسم الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي ، على الدفعة الثانية للورشة ، ورحبت سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب " بهذه المبادرة.



والعرض يقدم في قالب مناسب للأسرة والشباب ، و يتناول عددا من قضايا مجتمعنا المعاصرة في إطار كوميدي غنائي استعراضي جاذب لكافة فئات الجمهور.

" فوتوغرافيا " تأليف سامح عثمان ، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى ، ديكور مصطفي حامد ، إكسسورات و أزياء سماح نبيل ، إضاءة إبراهيم الفرن، ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني ، إشراف عام أحمد مسعود ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام ، إخراج سامح بسيوني.