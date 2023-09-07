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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أول تعليق روسي على لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الأوكراني

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الأوكراني في ماكدونالدز

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، على اللقاء بين وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي عقد في "ماكدونالدز"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

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وأشارت زاخاروفا إلى أنه في السابق كان يُباع الوطن مقابل "برميل من المربى وسلة من البسكويت".

وأضافت أنه "يباع الآن، مقابل عبوة من البطاطا المقلية وفطيرة مربى التوت.

ولفتت الانتباه إلى أنهم الآن في مرحلة التمهيد للصفقة.

صورة لكوليبا وبلينكن في مطعم "ماكدونالدز"

وأرفقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحاتها بصورة لكوليبا وبلينكن في مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أمس الأربعاء بوصول بلينكن إلى كييف، في زيارة رسمية.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي لكييف.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القوات الأوكرانية تستخدم مسيرات أسترالية لضرب أهداف في روسيا، وأن كانيبرا تحاول إخفاء تورطها المتزايد عن مواطنيها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن السلطات الأسترالية تحاول إخفاء "التورط المتزايد لأستراليا في النزاع بأوكرانيا" عن الرأي العام.

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