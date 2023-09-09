سكرتير بنى سويف يشرف على حملة لإزالة الإشغالات بطريق دمو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات؛ للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق دمو بنطاق مركز ناصر، والتي أسفرت عن عن إزالة ورفع 48 حالة إشغال متنوعة تنوعت ما بين أكشاك مخالفة وعشش، وكافيهات ومقاهي بدون ترخيص وعربات متنقلة وغيرها من الإشغالات، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.

رافق السكرتير العام المساعد، أثناء الحملة كل من على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ماجد رمضان نائب رئيس المدينة النقيب أحمد عبد المنعم شرطة المرافق، ومسؤولي الإشغالات وقسم الكهرباء والمرافق والرخص والنظافة والبيئة ورؤساء المجالس القروية.

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