سقوط أخطر عصابة لتجارة المخدرات

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على إثنين من العناصر الإجرامية ،لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهما على مخدرات قدرت قيمتها المالية بنحو 6مليون جنيه.

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,884,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة #القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها وحملاتها لضبط وملاحقة الخارجين عن القانون .