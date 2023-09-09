غدًا.. علي الحجار يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

يحيي الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك غدًا الأحد 10 سبتمبر برعاية قناة "الحياة".



وتنظيمًا لآلية دخول الصحفيين وضيوف النقابة للحفل تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح فى تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.



كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان لنقل الحفل للزملاء وأسرهم في بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش الأسبوع المقبل على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه خلال ساعات، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.