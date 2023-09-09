تفاصيل معرض أهلا مدارس (شاهد)

كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل معرض أهلا مدارس .

وتابع “حسن” خلال تصريحاته ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “ mbc مصر”، اليوم السبت، أن معرض أهلا مدارس كان أحد الأسباب التي ساعدت في زيادة التصنيع المحلي، قائلا: "زمان كان عندنا نوعين أو ثلاثة من الأقلام فقط في مصر، ولكن اليوم أصبح هناك كمية كبيرة من الأقلام يتم تصنيعها في مصر".

وأشار إلى أن وجود هذه الأنواع نتيجة وجود منافسة، لافتا إلى أنه أصبح لدينا منتجات مصرية تنافس الماركات العالمية، مستطردا:"الناس بتستنى المعرض من سنة للسنة.. وبيكون فرحة غير عادية لهم"، متابعا أن المصنع المصري يعمل على تحسين جودة المنتج.

وواصل حسن أن 100% من الكشاكيل والكراسات المعروضة في المعرض مصرية الصنع، وأصبح هناك أقلام جاف تنتج في مصر يتم طلبها بالاسم في المدارس.

وينطلق معرض أهلا مدارس في القاهرة، في الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 من نفس الشهر، بمشاركة 170 عارضا، وتنطلق كل معارض القاهرة بعد افتتاح المعرض الرئيسي.

وسيجري عرض العديد من المنتجات في معارض أهلا مدارس في القاهرة، منها الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والأحذية والشنط والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق، إقامة معارض أهلا رمضان، بتخفيضات تصل إلى 25%، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، مع وجود بعض المحافظات التي ستضم 5 معارض، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، كما سيجري تدشين أجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وتشارك السلاسل التجارية بركن «أهلا مدارس» لتوفير احتياجات المواطنين بكل ما يخص انطلاق المدارس.