الغرف التجارية على أهبة الاستعداد لإقامة معارض "أهلا مدارس"

افتتاح الفرع الرئيسى الأسبوع القادم بمدينة نصر وفروع بالمحافظات والتخفيضات تصل إلى ٣٠%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعداد لإقامة معارض «أهلا مدارس» بالتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية. من المقرر افتتاح المقر الرئيسى لمعرض أهلا مدارس فى ١٥ سبتمبر الجارى، وذلك فى قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

يشارك فى معارض أهلا مدارس منتجو الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، وقد قام الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بالاتفاق على توفير مستلزمات المدارس من كشاكيل وكراسات وزمزميات وشنط مدرسية وأحذية جلدية واحذية وكذلك توفير الزى المدرسى لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسب وبسعر أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة، بالإضافة الى وجود قسم للسلع الغذائية حيث من المقرر أن تشارك بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى معرض أهلا مدارس الرئيسى.

وفى محافظة الجيزة بدأ المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض «أهلا مدارس» بمحافظة الجيزة فى 15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من العارضين.

المهندس أسامة الشاهد

وأعلن «الشاهد» «افتتاح خمس معارض رئيسية فى محافظة الجيزة فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهى فيصل بالتحديد فى منطقة الطالبية ومعرض فى منطقة العمرانية، ومعرض فى البدرشين، ومعرضين بـ 6 أكتوبر، وإمبابة، مع إمكانية زيادة عدد المعارض فى المحافظة وكذلك زيادة عدد العارضين فى المعرض الواحد وذلك بهدف أكبر تشكيلة من المستلزمات المدرسية بأسعار مختلفة تتناسب مع جميع الشرائح المجتمعية.

وقال الشاهد أن جميع أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة يقدمون أعلى نسبة خصم تيسيرا على المواطنين، ومن جانبها تقوم الغرفة التجارية بتوفير الأماكن المجهزة للعرض وحملات دعاية مجانًا ودون أى رسوم، كما شدد على استعداد مجلس إدارة الغرفة لتقديم أى دعم مادى إضافى مطلوب مقابل خروج المعرض فى أفضل صورة ممكنة وتحقيق هدفه المرجو فى بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار أقل من السوق لسكان المحافظة تخفيفًا للأعباء الاقتصادية. خاصة بعد أن شهد المعرض نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وفى القاهرة قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو شعبة الملابس الجاهزة، ان الافتتاح الرسمى يوم 14 سبتمبر بقاعة جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض إلا أن دخول الجمهور يبدأ من اليوم التالى وهو ١٥ سبتمبر الموافق الجمعة القادمة.

وأوضحت «سماح» أن معرض أهلا مدارس سوف يستمر حتى 29 من سبتمبر الجارى بالتزامن مع الأوكازيون الصيفى الذى يستمر حتى نهاية سبتمبر وتصل التخفيضات إلى 30%.

مؤكدة أن عددا كبيرا من أعضاء شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية مقبلون على المشاركة فى معرض أهلا مدارس وبتخفيضات كبيرة تصل إلى ٣٠% على الزى المدرسى بينما تخفيضات الملابس الجاهزة تصل إلى ٨٠% حيث يبدأ سعر التى شيرت من ٣٠ جنيها.

عطية الفيومى

وفى محافظة القليوبية أعلن عطية الفيومى رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المقرر إقامة معرضي «أهلا مدارس 2023 فى منطقتى شبرا الخيمة وبنها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠% مقارنة بأسعار السوق،وذلك بالاشتراك مع المحافظة، وتحت اشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسى، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تدرس إمكانية خروج سيارات متنقلة لبيع الادوات المكتبية اى معارض متنقلة تيسيرا على المواطنيين فى القرى والمناطق البعيدة إلا أن الموضوع مازال تحت الدراسة.

وقال الفيومى أن الهدف من إقامة المعرض إحداث التوازن بالأسواق ورفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل وتوفير السلع الأساسية وكافة احتياجات العام الدراسى الجديد، بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتنسيق مع المصانع والمنتجات وكبرى الشركات والمصانع.