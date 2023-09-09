ضبط مخدرات بـ 5 ملايين جنيه بحوزة شخصين بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مخدرات ثمنها 5 مليون و400 الف جنية بحوزة شخصان بمدينة نصر وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,884,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكنت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة أحد أطرافها، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.