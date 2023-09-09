فلسطين تدعم المغرب وتُرسل فريقًا من الصحة والدفاع المدني

قررت "الحكومة الفلسطينية"، إرسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة للمُشاركة في جهود الإنقاذ لضحايا الزلزال المُدمّر؛ الذي ضرب أجزاء من المملكة المغربية مساء أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة وإصابة المئات، حسبما أفادت وكالة الأنباء "وفا"، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء محمد اشتية، وأعرب الأخير عن أحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من المغرب الشقيق؛ ملكا وحكومة، وشعبا، بضحايا الزلزال؛ سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

زلزال المغرب

الأمم المتحدة تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في أعقاب الزلزال المُدمّر

أبدت "الأمم المتحدة"، استعدادها لمساعدة الحكومة المغربية في أعقاب الزلزال المُدمّر الذي ضرب البلاد، حسبما أفادت صحف دولية، اليوم السبت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "يشعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بالزلزال الذي ضرب المغرب وأودى بحياة المئات من الأشخاص".

كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.