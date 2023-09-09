علي العاطفي يترشح لانتخابات الزمالك تحت السن

تقدم علي العاطفي بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك 2023، لعضوية تحت السن‘ على أن تقام انتخابات القلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادى.

علي العاطفي مرشح لانتخابات نادي الزمالك

وسيتم بدء التسجيل في الكشوف من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

انتخابات الزمالك

وتقدم سامح سوني الخوانكي، بأوراق ترشحه لانتخابات نادى الزمالك 2023، فوق السن، حيث كانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات القلعة البيضاء.

وتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، على أن يستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وسبق أن تقدم أمس الجمعة كل من: هاني العتال على منصب نائب الرئيس، وعبدالمجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات الزمالك

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.