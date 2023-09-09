الأمم المتحدة تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في أعقاب الزلزال المُدمّر

أبدت "الأمم المتحدة"، استعدادها لمساعدة الحكومة المغربية في أعقاب الزلزال المُدمّر الذي ضرب البلاد، حسبما أفادت صحف دولية، اليوم السبت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "يشعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بالزلزال الذي ضرب المغرب وأودى بحياة المئات من الأشخاص".

زلزال المغرب

كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

نشرت وسائل الإعلام العربية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو "مُروّع" عن اللحظات الأولى للزلزال في المغرب مساء الجمعة.

ويظهر في الفيديو حالة الفزع والخوف والرعب عند عدد من الأشخاص لحظة وقوع الزلزال المُدمّر، ويُهرولون في كل اتجاه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمُصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مُصابًا.