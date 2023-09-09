نهاية حياة شاب على يد قهوجي بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات إزهاق روح شاب على يد صديقه القهوجي بسبب خلافات مالية بينهما بالوراق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع مشاجرة وووقوع جثمان إثر المشاجرة بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ.

والفحص تبين من التحريات أن المشاجرة بدأت بين شاب 27 سنة وصديقه - قهوجي 29 سنة، بسبب خلافات بينهما، في منطقة الوراق ليقوم على أثرها الأخير بإنهاء حياة صديقه مستخدما آلة حادة.

كما اضافت التحريات أنه أثناء تواجد المجني عليه برفقة صديقه في منطقة الوراق على المقهى، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها القهوجي بالإعتداء على صديقه مسددا له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة أمن الجيزة في ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الجريمة تفصيليا بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

كما ان إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

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