أسامة الأزهري يُعزي المملكة المغربية في ضحايا الزلزال

توجَّه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

ندعو الله أن يتجاوز الشعب الشقيق هذه الكارثة الإنسانية".



وقال الأزهري " خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال وأدعو الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الشعب الشقيق هذه الكارثة الإنسانية".

٦٣٢ قتيلا، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي المغربي



وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة إلى ٦٣٢ قتيلا، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية.

كان قد تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.



أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



يضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

واعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من المدن المغربية، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين، معربا عن خالص التعازي للمملكة المغربية قيادةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.