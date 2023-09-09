كرم جبر: لا نستهدف التضييق على وسائل الإعلام ولكننا نحرص على تحديد هويتنا

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن من ضمن اختصاصات المجلس، إصدار تراخيص مزاولة المواقع والشاشات والصحف والاصدارات، وأصدرنا بالفعل عدد من التراخيص وفي طريقنا للموافقة على عدد آخر.

وأوضح جبر، أن إصدار التراخيص، هو الاختصاص الأصيل للمجلس ونجهز لتعديل تشريعي باختصاص المجلس دون غيره بمستجدات النشر عبر الانترنت كالبث المباشر وغيره،

كما نختص بوضع الضوابط والأكواد الخاصة بالتغطية والتناول في القضايا المختلفة مثل الإعلام الآمن للطفل.

واستطرد رئيس المجلس الأعلى الإعلام:" لدينا صلاحية نظر الشكاوى من وسائل الإعلام ونحيل الجرائم الجنائية الى جهات التحقيق، كما أننا وضعنا استراتيجية إعلامية للتعامل مع القضايا المختلفة كالمرأة والفتاوى ونرتب الآن لتغطية ذكرى حرب اكتوبر بالشكل الذي يتناسب مع هذه الذكرى"

وشدد جبر، أن كل هذه الممارسات والأكواد لا تستهد التضييق على وسائل الإعلام، بل نستهدف من خلالها الحرص على حرية وهوية الإعلام ولدينا لجنة للشكاوى برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس تراعي هذا الأمر في المقام الأول.

جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد وموقعها الالكتروني، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو