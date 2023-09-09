التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.. أبرز رسائل الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، وتوجه خلال كلمته بالتهنئة لدولة الهند على الهبوط الناجح على القمر.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الإفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين، مثمنًا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

قمة العشرين تتطلع لمواجهة التحديات التي تعيق التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.

نتطلع إلى أن تسهم قمتنا في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

وضعنا بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة أهدافا محددة لدعم دولنا تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري.

لابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف"، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات.