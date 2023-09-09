السيسي: قمة العشرين تتطلع لمواجهة التحديات التي تعيق التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نتطلع إلى أن تساهم قمتنا في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.



وتابع “السيسي” خلال كلمته في قمة العشرين في الهند، اليوم السبت، وضعنا بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة أهدافا محددة لدعم دولنا تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري.

ونوه إلى أن تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

وذكر الرئيس أن مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر.

وأكد أنه لابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ.

تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر

وأشار إلى أن مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر.

تخرج قمة العشرين برسالة قوية

وشدد الرئيس: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاه على عاتقنا جميعًا”.