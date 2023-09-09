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مصر تحصل على شهادة "جينيس" للتوعية بالسرطان
السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر.

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قمة العشرين بالهند.. ملفات شائكة على طاولة الزعماء

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بث مباشر| انطلاق قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس السيسي

 

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في قمة العشرين في الهند، اليوم السبت، أنه لابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ.

 تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر

وأشار إلى أن مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر.

تخرج قمة العشرين برسالة قوية

وشدد الرئيس: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى  المسؤولية الملقاه على عاتقنا جميعًا”.

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