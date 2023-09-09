السيسي: مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في قمة العشرين في الهند، اليوم السبت، أنه لابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ.

تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر

وأشار إلى أن مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر.

تخرج قمة العشرين برسالة قوية

وشدد الرئيس: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاه على عاتقنا جميعًا”.