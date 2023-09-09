في عيد الفلاح.. مشروعات أنجزتها الدولة لخدمة المزارعين

تحتفل مصر في 9 سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح، الذي تم تدشينه لأول مرة في عام 1952 عقب ثورة 23 يوليو، والذي يوافق أيضًا ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وتحديد ملكية الأرض الزراعية.

وفي هذه المناسبة، ترصد "الوفد" عددًا من المشروعات التي أنجزتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لخدمة الفلاحين والمزارعين.

مشروع المحاصيل الاستراتيجية

أطلقت الدولة مشروعًا لتمويل المحاصيل الاستراتيجية بتكلفة 6 مليار جنيه سنويًا، وذلك بفوائد مُيسرة 5% تتحمل منها الحكومة جزءًا من الدعم، واستفاد من هذا المشروع ما يقرب من 600 ألف فلاح.

مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين

استفاد من هاتين المبادرتين حوالي 328 ألف فلاح ومزارع، إذ قام البنك الزراعي المصري بإسقاط الديون عن عدد كبير من المزراعين.

مشروع إحياء البتلو

وفر مشروع إحياء البتلو، ما يقرب من 71 ألف فرصة عمل للمزارعين وأبنائهم في ريف مصر، فضلًا عن أهميته لسد الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد.

تطبيق هدهد

فعلت الحكومة عددا من التطبيقات لخدمة ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين، وهي تطبيقات (هدهد صديق الفلاح، شاري، خدمات الحجر الزراعي، تسويق منتجات صغار المزارعين).

مشروع التمويل الزراعي

عملت الدولة على دعم وتمويل المشروعات الزراعية، وتوفير كل الخدمات للفلاحين والمزارعين في مشروعات مثل: الصوب الزراعية والري الحقلي الحديث وإقامة مجتمعات ريفية.

مشروع التحول الرقمي

تسعى الدولة للتحول الرقمي والميكنة في مجال الزراعة لخدمة الفلاح، حتى تتحول الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، وتم استخراج الملايين من كارت الفلاح وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه.

مشروع تبطين الترع

نجحت الدولة في تبطين آلاف الأمتار من الترع للحفاظ على مياه ري الأراضي ومنع تسربها وفقدانها.

قوافل التحصين

عملت وزارة الزراعة على زيادة عدد حملات قوافل التحصين ضد الأمراض الوبائية وإرسالها لكل قرى ونجوع مصر حتى تشمل كل المحافظات، وذلك لدعم الفلاحين والمزارعين، فضلًا عن توزيع آلاف رؤوس الماشية على صغار المزارعين.

دعم الإنتاج الحيواني

تسعى الدولة لتحسين السلالات المحلية وراثيًا، للثروة الحيوانية والداجنة.

منصة أجري مصر

تم إطلاق أول منصة زراعية إلكترونية باسم "أجري مصر"، لتوفير الدعم والتمويل والبحوث والتجارة والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي، وتعد تلك المنصة همزة الوصل بين المزارعين وأطراف القطاع كافة.

مشروع الري

يهدف مشروع تحديث منظومة الري الحقلي إلى رفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها وزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة، وتم توقيع بروتوكول تعاون للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.