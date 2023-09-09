برشلونة يُنعي ضحايا ومصابي زلزال المغرب

قدم نادي برشلونة النعي في ضحايا زلزال المغرب، الذي ضرب البلاد، أمس الجمعة، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن وفاة مئات الأشخاص ، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقال برشلونة، فى بيان عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير اليوم، "يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".

برشلونة

في سياق متصل من المنتظر أن يلتقى منتخب المغرب مع نظيره منتخب ليبريا اليوم بتصفيات أمم أفريقيا، ومن المحتمل أن يتم تأجيل المباراة التي ستقام على الأراضي المغربية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان اليوم السبت انها سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة وغيرهم بسبب الزلزال الذي تسبب في أضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش وأغادير والصويرة وغيرها من المدن الاخرى، في أقوى زلزال يضرب المغرب منذ نحو قرن.