منها قيام الثور العرابية وميلاد إنعام سالوسة.. أحداث يوم 9 سبتمبر

يعاصر يوم 9 من شهر سبتمبر، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضاً رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أحداث يوم 9 سبتمبر

914 - دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.

1087 ـ وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.

1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.

1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.

1827 - الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى «ميناء نافارين» باليونان.

1867 - استقلال لوكسمبورج.

1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.

1881 - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.

1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.

1938 - اندلعت معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين، وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة.

1940 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصا.

1948 - الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا "الشمالية" وهو اليوم الذي اتخذ يومًا وطنيًا.

1952 - أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل من منصبه.

1953 - صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر، وأصبح يحتفل به بعيد الفلاحين.

1965 - الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الانفصالية فيه.

1973 - كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

1976 - انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا للشعب الفلسطيني.

1984 - مؤتمر دول البحر المتوسط يوافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.

1999 - الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي في مدينة سرت الليبية.

2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقمًا قياسيًا في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.

مواليد يوم 9 سبتمبر

1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.

1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.

1926 - يوسف القرضاوي، مفكر إسلامي وأحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمون.

1931 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.

1939 - إنعام سالوسة، ممثلة مصرية.

1944 - عبد الله سدران، شاعر وكاتب سيناريو بوسني.

1959 - إريك سيرا، ملحن فرنسي.

1966 - آدم ساندلر، ممثل أمريكي.

1985 -أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.

وفيات يوم 9 سبتمبر

1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.

1513 - الملك جيمس الرابع، ملك إسكتلندا.

1569 - بيتر برويجيل البكر، رسام هولندي.

1976 - ماو تسي تونج، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.

1978 - محمد بن الحسن الوزاني، سياسي وصحفي مغربي.

1990 - ألكسندر مين، كاتب روسي.

2006 - مليكة مستظرف، كاتبة وروائية مغربية.

2011 - خيري شلبي، كاتب وروائي مصري.

2016 - عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية.

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