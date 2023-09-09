إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي.. الهند تكشف التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، خلال كلمته في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، عن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه تم إنشاء هذا التحالف، بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة.

وقال مودي: "اليوم نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".

وأشار رئيس الحكومة الهندية إلى أن بلاده، تقترح أيضا زيادة حصة الإيثانول في البنزين، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف: "نقترح اتخاذ مبادرة لزيادة حصة الإيثانول في البنزين إلى 20 بالمائة في جميع أنحاء العالم".

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها. ويمثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

لافتة "بهارات" على طاولة رئيس وزراء الهند في قمة العشرين

ظهر رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلاً من الهند للتعريف بدولته، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

ووفقًا للدستور الهندي، تعد اللغتان الإنجليزية والهندية اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث تسمى البلاد "الهند" باللغة الإنجليزية و"بهارات" باللغة الهندية.

وكانت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قد استخدمت مصطلح "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند" لأول مرة في الدعوات المكتوبة باللغة الإنجليزية لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين.