الخشت يهنئ وزير التعليم العالي بالدكتوراه الفخرية من جامعة إيست لندن

يتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالتهنئة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة المعمارية كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية تقديرًا لتاريخه العلمي وبالتزامن مع احتفال الجامعة بعيدها الـ 125 والذي أقيم بحرم دوكلاند الجامعى بلندن.

تعد جامعة إيست لندن واحدة من الجامعات البريطانية العريقة التى تم تأسيسها وفق مبدأ العلم لجميع طلابه بغض النظر عن مكانهم، وتحتل مراكز متقدمة بين الجامعات البريطانية، ولديها شراكات مع عدد من الجامعات المصرية.

وثمنت جامعة إيست لندن في خطاب المنح، المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور أيمن عاشور، وأن منحه هذه الدرجة العلمية يأتى تقديرًا لمسيرته العلمية فى مجال الهندسة المعمارية، والتى تعد مصدر إلهام للخريجين الذين يأملون فى محاكاة هذه النماذج من النجاح أثناء رحلتهم الدراسية، ليتمكنوا من ترك بصماتهم فى العالم، وكذا عن مجمل إنجازاته فى مجال التعليم الجامعي خلال توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

سيرة وزير التعليم العالي

وأشرف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي فى مارس 2023، وربط برامج عمل الوزارة بأهداف التنمية المستدامة للدولة، كما عمل على تدشين عدة تحالفات إقليمية تربط بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والشركاء الصناعيين والزراعيين والتجاريين داخل محيطها الجغرافى؛ بهدف تحقيق التكامل وتضافر الجهود للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى لكل إقليم جغرافى، وتحقيق دور فاعل لوزارة التعليم العالى والجامعات المصرية لدعم التنمية المجتمعية فى مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية؛ تحقيقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

وساهم وزير التعليم العالي بشكل فعال في إقامة الروابط بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية فى الخارج من خلال إنشاء برامج جديدة بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون مع الشركاء من الجهات الدولية الداعمة والمانحة لتوفير منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن قيادته لجهود كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة، إلى جانب العمل المتواصل فى ملف تأهيل الخريجين لسوق العمل ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال العديد من الأنشطة المختصة بتوجيه الخريجين لاكتساب مهارات تتناسب مع سوق العمل، وزيادة مهارات الطلاب بالجامعة من خلال زيادة فرص التدريب، وزيادة التفاعل بين الجامعة والصناعة، وتصميم نماذج تجريبية لريادة الأعمال داخل الجامعة، وتعديل القوانين واللائحة التنفيذية لتفعيل الربط بين الجامعة والصناعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة التى كان لها الأثر فى تطوير الدور المؤسسى للوزارة فى تنمية المجتمع وتشجيع الابتكار.

كما كان للدكتور وزير التعليم العالي دور بارز خلال توليه منصب المدير التنفيذى للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية فى الإشراف على تأهيل المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والجامعات الأهلية الجديدة، وتوفير التجهيزات الإنشائية من ورش ومعامل وغيرها، وتأثيثها كجامعات ذكية تحاكى أحدث النظم العالمية، والتفاوض مع بعض الجامعات العالمية فى إنجلترا وألمانيا؛ للمشاركة بمنح الدرجات العلمية، وتنفيذ خطة التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية ومتابعة تجهيزها. كما عمل على المخطط الرئيسى الاستراتيجى للمشروع القومى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وشارك أيضا فى مشروع التطوير الشامل لمدينة الأقصر، بما فى ذلك المخطط الرئيسى الإستراتيجى والمشاريع المجتمعية المتعددة والتى تم الاعتراف بها بجوائز دولية من منظمات مثل اليونسكو ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية.