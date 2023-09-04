رئيس جامعة حلوان: نرفع شعار "الجمهورية الجديدة" في أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جاهزية الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات بدءاً من الخميس المقبل.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى حرص الجامعة على إعداد برنامج متكامل يشمل جميع الأنشطة بمشاركة ٤٧جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

وقال رئيس جامعة حلوان خلال المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان تفاصيل أسبوع شباب الجامعات أن جامعة حلوان ترفع شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن" لأسبوع شباب الجامعات.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن بناء الوعي وتنمية مواهب وقدرات الشباب وتغيير الصورة البصرية للجامعة والتسويق لها هي أبرز أهداف أسبوع شباب الجامعات.

جامعة حلوان تخدم 22 ألف طالب

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن جهود الجامعة تتنوع لخدمة 22 ألف طالب وطالبة من أبناء الجامعة، وأكثر من 3500 طالب وطالبة يتم استضافتهم في أسبوع الجامعات قائلا "ذوي الهمم لهم أنشطة لدينا ونحن الجامعة الوحيدة التي يوجد بها مستشار رئيس جامعة لذوي الهمم ولدينا الآن قرابة ٥٥طالب يدرسون في الجامعة من معهد السمع والكلام".

واستكمل قنديل حديثه بأن جامعة حلوان تعمل بروح الجمهورية الجديدة التي يتبناها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "ليس لدينا رفاهية الوقت للانتهاء من تكليفات القيادة السياسية، وحريصون على خروج أسبوع شباب الجامعات بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ جامعة حلوان العريقة".

وقال رئيس الجامعة إن أكثر من ألف طالب وطالبة شاركوا في إعدادات وتجهيز أسبوع شباب الجامعات عبر صيانة الأجهزة والمعدات والأعمال الإنشائية بحوافز مادية وصلت إلى أكثر من ألف جنيه شهريا، قائلا "تم استخدام كافة التخصصات بكليات الجامعة لخدمة أسبوع شباب الثورة من ناحية وخدمة الجامعة وصناعة الملابس والأدوات والتصميمات داخل الجامعة".

وكشف رئيس جامعة حلوان عن حجم الإنفاق لفعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات بأنه تجاوز ١٥ مليون جنيه لبناء شخصية الطالب وتنمية الوعي والمساعدة في إيجاد فرص العمل في الوقت الذي أشاد فيه بنجاح شخصيات عامة من خريجي جامعة حلوان في تخصصات مختلفة عن دراستهم خاصةً في مجال الفن والسينما والموسيقى.



وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أسبوع شباب الجامعات يهدف إلى فتح آفاق التعارف وتبادل الخبرات بين الطلاب من خلال الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى وجود فعاليات تتعلق بالابتكار وقدرات التصنيع لأول مرة في أسبوع شباب الجامعات.

وتحدث الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث عن أن برنامج أسبوع شباب الجامعات يتضمن أنشطة تتعلق بالحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال والتغيرات المناخية وآثارها وكيفية مواجهتها ومصادر الطاقة قائلا "ستكون جامعة حلوان جامعة خضراء العام القادم".

وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لديها برنامج مميز لطلاب أسبوع شباب الجامعات يعمل على ربط الطالب بالمجتمع المحيط ومواجهة التحديات الحالية والقادمة والعمل على إيجاد الحلول من خلال تبادل الأفكار بين الطلاب وتوسيع دائرة المعرفة والثقافة وهو ما تسعى إليه الجمهورية الجديدة.