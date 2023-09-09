السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لحظة انهيار منزل بسبب زلزال المغرب (شاهد)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تداول نشطاء على منصة “X” المعروفة بتويتر سابقًا، مقطع فيديو للحظة انهيار أحدى المنازل بسبب زلزال المغرب المدمر.

txt

زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

txt

مسجد الكتبية يتأرجح متأثراً بسبب قوة زلزال المغرب (شاهد)

 وأصيب المواطنين بحالة الذعر ورعب جراء الزلزال المدمر، وفروا هاربين بعيدن عن المنزل وسط حالة من البكاء والصراخ.

جدير بالذكر أن التلفزيون المغربي، أكد على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

 وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

 وانهارت مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، حيث شعر السكان بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

 مركز الزلازل الأورومتوسطي

 وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.

مواد متعلقة

تفاصيل شطب «أبوكراع» وتصعيد «لحسن» و«القطيطى» بـ«المحامين»

احباط محاولة راكب تهريب أقراص مخدرة داخل ملابسه بمطار برج العرب

بالأسماء.. تسليم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالإسماعيلية

طقس الأقصر.. الحرارة تسجل 45 ونشاط متفاوت للرياح

عمرو السيسي يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الاصابة

وصول جثمان والدة الإعلامي تامر أمين لمسجد السلام بمدينة نصر
الجريدة الورقية