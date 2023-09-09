مسجد الكتبية يتأرجح متأثرًا بسبب قوة زلزال المغرب (شاهد)

عرضت قناة “الحدث” مقطع فيديو لمسجد الكتبية، الشهير بمراكش، يتأرجح متأثرًا بقوة الزلزال الذي ضرب المغرب وتسبب في مقتل المئات.

وأظهر الفيديو فرار المواطنين خوفًا من أن ينهار المسجد بسبب قوة الزلزال الذي تسبب في حالة ذعر وخوف لدى المواطنين.

أكد التلفزيون المغربي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر:

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بانهيار مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال، وقال إنَّ السكان شعروا بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

مركز الزلازل الأورومتوسطي:

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.